Wolfenstein Youngblood avrà le microtransazioni, ma niente Loot Box

Dopo aver svelato la data di uscita di Wolfenstein Youngblood in occasione del PAX East 2019, gli autori di MachineGames e Bethesda aggiornano le pagine del sito ufficiale del progetto per confermare che il titolo comprenderà al suo interno un negozio per le microtransazioni facoltative.

Dalla scheda con le F.A.Q. riguardanti il nuovo capitolo di questa iconica serie sparatutto che vedrà protagoniste le figlie gemelle di B.J. Blazkowicz apprendiamo infatti che l'intento degli sviluppatori svedesi è quello di servirsi delle microtransazioni per fornire solo ed esclusivamente delle personalizzazioni di natura estetica.

Non ci sarà spazio, quindi, per le famigerate Loot Box finite al centro del dibattito videoludico per la loro pervasività e per l'atteggiamento sempre più spregiudicato assunto dalle major del settore per implementarle nei loro titoli. L'assenza delle Loot Box, quindi, dovrebbe porre il progetto di Youngblood (e i suoi autori) al riparo da qualsiasi strumentalizzazione o polemica, a patto di non abusare delle microtransazioni per limitare il numero e la varietà di oggetti estetici ottenibili nella naturale progressione dell'esperienza di gioco.

A prescindere dalla forma che assumerà il negozio ingame di Wolfenstein Youngblood, ricordiamo a chi ci segue che il titolo sarà disponibile a partire dal 26 luglio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch come espansione a se stante di The New Colossus prenotabile (o acquistabile al lancio) al prezzo consigliato di 29,99 euro.