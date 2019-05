Wolfenstein Youngblood condividerà alcuni aspetti con la serie Dishonored

Wolfenstein Youngblood offrirà un'esperienza cooperativa completamente inedita per la serie, che consentirà ai giocatori di collaborare e calarsi nei panni delle due figlie di William "B.J." Blazkowicz.

In una recente intervista concessa PlayStation Official Magazine, il produttore esecutivo Jerk Gustafsson ha avuto modo di parlare del gioco e delle fonti d'ispirazione per gli sviluppatori, tra i quali figura un'altra importante serie di Bethesda, Dishonored: "Credo che i giocatori ravviseranno numerose similarità con il level design dei giochi di Dishonored. Anche se Youngblood metterà a disposizione un'esperienza un po' differente rispetto agli altri Wolfenstein. Ciò potrebbe essere un beneficio per il gioco, poiché offrirà diversi modi per approcciarsi ai combattimento e alle missioni in generale". In sostanza, Wolfenstein Youngblood ha ereditato da Dishonored la libertà di approccio concessa ai giocatori, senza dubbio uno degli aspetti più apprezzati della serie Arkane.

Cosa ne pensate al riguardo? Credete che gli sviluppato svedesi abbiano scelto una buona fonte d'ispirazione? Wolfenstein Youngblood, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 28 luglio su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. La versione fisica per l'ibrida di Kyoto non includerà la cartuccia, bensì solamente un codice. Youngblood includerà le microtransazioni, ma non sono previste le loot box.