Wolfenstein Youngblood: connessione richiesta anche per giocare in single player?

Nelle ultime ore Bethesda ha aggiornato la pagina ufficiale relativa ai requisiti di sistema di Wolfenstein Youngblood, lo sparatutto in prima persona con tanto di modalità cooperativa in arrivo tra qualche settimana.

Stando a quanto dichiarato nella pagina, il gioco necessita di una connessione ad internet attiva, sebbene non sia specificato se richiesta per la sola installazione (cosa molto probabile) e il gioco online o anche per avviare una partita in single player. Bisognerà quindi attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli su questa caratteristica del gioco. Tra gli altri requisiti fondamentali troviamo inoltre l'utilizzo di un account Bethesda.net, che può essere creato gratuitamente da qualsiasi utente.

Nel frattempo, vi lasciamo l'elenco completo dei requisiti di sistema del gioco:

Minimi:

Richiede un sistema operativo e un processore 64-bit

Sistema Operativo: Windows 7 /8.1 / 10

Processore: Intel Core i5-3570/i7-3770 / AMD FX-8350/Ryzen 5 1400

Scheda Grafica: Nvidia GTX 770 4GB (o una GTX 1650) o equivalente AMD.

Memoria: 8 GB RAM

Spazio su disco: 40 GB di spazio disponibile

Consigliati:

Richiede un sistema operativo e un processore 64-bit

Sistema Operativo: Windows 7 /8.1 /10

Processore: Intel Core i7-4770 o AMD FX-9370/Ryzen 5 1600X

Scheda Grafica: Nvidia GTX 1060 6GB (o una RTX 2060) o equivalente AMD

Memoria:16 GB RAM

Spazio su disco: 60 GB di spazio disponibile

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 26 luglio 2019 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Sapevate che Wolfenstein Youngblood utilizzerà Denuvo su PC? In una recente intervista, Machine Games ha inoltre svelato nuovi dettagli sulla longevità di Wolfenstein Youngblood.