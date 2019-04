Wolfenstein Youngblood: l'edizione fisica per Switch non conterrà la cartuccia?

Nel corso del recente PAX East 2019 di Boston, Bethesda ha finalmente annunciato la data d'uscita e le varie edizioni di Wolfenstein Youngblood, esperienza incentrata sulla cooperativa che calerà i giocatori nei panni delle due figlie di William "B.J." Blazkowicz.

L'uscita del titolo è fissata per il prossimo 26 luglio su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch in due differenti edizioni, Standard e Deluxe. Negli Stati Uniti d'America verranno entrambe commercializzate anche in formato fisico, mentre nel nostro paese riceverà una versione retail solamente la Deluxe Edition. Quest'ultima, oltre al gioco base, offrirà anche il Buddy Pass (permetterà di invitare un amico a giocare gratis) e il Cyborg Skin Pack.

Dopo aver fatto queste doverose premesse, ci concentriamo sulle edizioni fisiche della versione per Nintendo Switch. Stando a quanto è possibile leggere sui siti di alcuni dei principali rivenditori statunitensi - tra cui Amazon, Walmart e GameStop - le edizioni retail per la console ibrida non conterranno una cartuccia al loro interno, limitandosi ad offrire un codice per il download del gioco.

Ci teniamo a precisare che quest'informazione, per il momento, risulta essere valida per il solo mercato nordamericano. Non sappiamo, quindi, se subirà la medesima sorte anche la Deluxe Edition per Switch destinata al nostro paese. Abbiamo fatto un giro sui siti dei principali rivenditori italiani e non viene fatta alcuna menzione del contenuto della confezione. Nell'attesa che la questione venga chiarita, vi invitiamo, se non lo avete già fatto, a guardare il gameplay trailer di Wolfenstein Youngblood.