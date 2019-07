Wolfenstein Youngblood e Fire Emblem Three Houses in diretta su Twitch oggi

Cancellate tutti i vostri appuntamenti per oggi pomeriggio, perché dopo aver letto il palinsesto delle dirette Twitch di Everyeye.it siamo sicuri che vorrete passare il resto della giornata con noi. Il perché è presto detto: Fire Emblem e Wolfenstein vi dicono niente?

Oggi vi mostreremo infatti gli attesissimi nuovi capitoli delle due serie con Fire Emblem: Three Houses, che giocheremo in diretta dalle 16, offrendovi una prima occhiata al titolo Nintendo in uscita domani. Sul nostro sito trovate l'anteprima di Fire Emblem: Three Houses per approfondire.

È stata invece anticipata di un giorno l'uscita di Wolfenstein Youngblood, solo per i fortunati giocatori su PC, e noi siamo pronti per mostrarvi anche quello. Nel frattempo trovate la nostra anteprima di Wolfenstein Youngblood sul nostro sito.

La serata prosegue alla grande poi, con una bella sessione di Apex Legends, per tutti gli amanti dei Battle Royale, insieme al Green. Alle 20 ci sarà poi una nuova puntata di 7 Giorni: il Rotocalco Videoludico, per poi chiudere alle 21 con Destiny 2, insieme a Giorno Gaming.

Riassumendo:

Ore 16:00 - Fire Emblem: Three Houses

Ore 17:00 - Wolfenstein: Youngblood

Ore 19:00 - APEX Legends feat Il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni: il Rotocalco Videoludico

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Iscrivetevi al nostro canale Twitch per seguire tutte le dirette insieme a noi.