Wolfenstein Youngblood e Fire Emblem Three Houses in uscita su Switch questa settimana

L'estate su Nintendo Switch si fa davvero bollente, e non solo dal punto di vista climatico. Questa settimana sulla console ibrida di casa Nintendo sono in uscita diversi titoli interessanti, tra cui gli attesissimi Wolfenstein: Youngblood e Fire Emblem: Three Houses.

La settimana inizia per la verità un po' alla leggera, con il puzzle game culinario Automachef, lo shooter futuristico Pawarumi e una sorta di battaglia navale chiamata Battleship, in uscita tra il 23 e il 24 Luglio. Il 25 Luglio arrivano poi il picchiaduro Fantasy Strike e l'Action-arcade Raiden V: Director's Cut, tra gli altri.

Il 26 si fa invece sul serio: è il gran giorno di Fire Emblem: Three Houses e di Wolfenstein: Youngblood, due giochi davvero attesissimi. Fire Emblem: Three Houses ha sfiorato il perfect score su Famitsu, mentre Wolfenstein: Youngblood su Switch è stato definito un mezzo miracolo, per cui c'è da scommettere che le attese saranno ben ripagate.

Ricapitoliamo dunque le uscite di questa settimana:

Martedì 23 Luglio:

Automachef

Mercoledì 24 Luglio:

Pawarumi

Battleship

Giovedì 25 Luglio:

Fantasy Strike

Caged Garden Cock Robin

Zombie Driver Immortal Edition

Raiden V: Director's Cut

Picross: Lord of the Nazarick

Mighty Switch Force! Collection

Songbird Symphony

Smoots Summer Games

Venerdì 26 Luglio:

Fire Emblem: Three Houses

Fire Emblem: Three Houses - Seasons of Warfare Edition

Wolfenstein: Youngblood

Kill La Kill - IF

Remothered: Tormented Fathers

Garage Mechanic Simulator

Che ne pensate? Avete già fatto la vostra lista della spesa?