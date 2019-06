Wolfenstein Youngblood includerà le microtransazioni, svelati i bonus pre-order

Tra i protagonisti della conferenza Bethesda all'E3 2019 c'è stato anche Wolfenstein Youngblood, nuovo e atteso spin-off della celebre serie di sparatutto in prima persona che ci metterà nei panni delle due giovani figlie gemelle di B.J. Blazkowicz.

Una delle novità che caratterizzeranno il gioco, che godrà di una storia più breve di quella dei capitoli principali e al contempo di una maggiore rigiocabilità, troviamo anche le microtransazioni. I giocatori potranno infatti ricorrere alla carta di credito per ottenere una valuta speciale da spendere nel negozio di gioco e acquistare mimetiche, costumi ed emote per personalizzare le due protagoniste. Sembra però che non ci sia nulla di cui preoccuparsi, poiché tali contenuti potranno benissimo essere acquistati con una seconda valuta che si potrà accumulare semplicemente giocando. È quindi assicurato che non vi siano nel gioco contenuti sbloccabili solo ed esclusivamente tramite microtransazioni.

Per quanto riguarda invece i bonus pre-order, in quelli della standard edition troverete un costume e una mimetica per coltello, ascia e fucile d'assalto. Nella deluxe edition sarà incluso invece il set di armature Legacy e una serie di mimetiche ispirate alla seconda guerra mondiale per personalizzare numerose tipologie di armi.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà in tutti i negozi sia in formato fisico che digitale sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. Acquistando la versione Deluxe avrete inoltre accesso al cosiddetto Buddy Pass, che vi permetterà di invitare in partita un amico che non è in possesso di una copia del titolo.

Avete già letto la nostra anteprima di Wolfenstein Youngblood a cura di Alessandro Bruni, che ha avuto modo di provarlo all'E3 2019?