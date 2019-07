Wolfenstein Youngblood, MachineGames conferma: niente supporto al Ray Tracing al lancio

Premuratosi di annunciare le specifiche di sistema di Wolfenstein Youngblood, il produttore esecutivo di MachineGames, Jerk Gustafsson, conferma l'assenza del supporto al Ray Tracing al lancio del prossimo, ambizioso sparatutto sci-fi di Bethesda.

Dalle colonne di VentureBeat, il dirigente della software house svedese prova a fare chiarezza sulla questione spiegando che "stiamo lavorando insieme a Nvidia per supportare il Ray Tracing, ma purtroppo non sarà disponibile al momento del lancio. Gli ingegneri di Nvidia sono ancora al lavoro per far sì che la loro soluzione per il Ray Tracing di Youngblood sia la migliore possibile per il gioco, di conseguenza la data di arrivo dell'aggiornamento per il DXR deve essere ancora determinata. Ma da quello che abbiamo potuto vedere fino ad ora, siamo sicuri che andrà bene".

In base alle rassicurazioni dei vertici di MachineGames, la tecnologia di illuminazione dinamica in Ray Tracing dovrebbe garantire un'esperienza grafica ancora più immersiva a coloro che impersoneranno su PC le figlie gemelle del leggendario B.J. Blazkowicz sfruttando appieno gli RT Core e i Tensor Core della propria scheda video Nvidia GeForce della famiglia RTX. Non sappiamo, però, in che modo verrà implementato il Ray Tracing e quali effetti produrrà nel sistema di illuminazione e nella gestione di riflessi e ombre all'interno di Wolfenstein Youngblood.

A ogni modo, vi ricordiamo che lo sparatutto sci-fi di Bethesda sarà disponibile a partire dal 26 luglio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch: su queste pagine trovate un nostro speciale su sfide e ambizioni degli autori di Youngblood.