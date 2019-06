Wolfenstein Youngblood si mostra nell'esplosivo gameplay trailer E3 2019

Durante la conferenza Bethesda E3 2019 è stato mostrato un nuovo gameplay trailer di Wolfenstein: Youngblood, il nuovo capitolo della serie FPS di MachineGames in arrivo il 26 luglio su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Il filmato, della durata complessiva di circa due minuti, ci permette di dare un'ulteriore occhiata ai protagonisti di Wolfenstein: Youngblood, alle nuove armi presenti nel gioco, alle ambientazioni (la storia narrata in Youngblood si colloca due decenni dopo gli eventi di Wolfenstein 2: The New Colossus) e al ritmo esplosivo delle sparatorie.

Ricordiamo che Wolfenstein: Youngblood è atteso in uscita il prossimo 26 luglio su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Vi lasciamo alla visione del nuovo gameplay trailer riportato in cima alla notizia.