Wolfenstein Youngblood: dove trovare il Laserkraftwerk

Il Laserkraftwerk è una delle armi più potenti di Wolfenstein: Youngblood, in particolare contro i nemici corazzati. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovare e come ottenere il Laserkraftwerk nel nuovo FPS di MachineGames.

Di seguito vi mostriamo la posizione del Laserkraftwerk. Non è un'arma particolarmente difficile da ottenere, ma non avrete idea di dove si trova finché non vi imbatterete in essa.

Come ottenere il Laserkraftwerk in Wolfenstein: Youngblood

Per trovare il Laserkraftwerk in Wolfenstein: Youngblood dovrete recarvi a Little Berlin. Assicuratevi di aver raggiunto almeno il livello 20-25, perché dovrai entrare nel Brother 1, una roccaforte nazista piena di nemici di alto livello che vi metteranno a dura prova.

Per iniziare il vostro viaggio, impostate "Missione Raid: Brother 1" come missione attiva. Questo vi condurrà direttamente al cancello anteriore di Brother 1. Tutto quello che dovete fare è seguire il waypoint. Incontrerete resistenza all'ingresso, ma finché sarete adeguatamente livellati non avrete problemi a occuparvi dei nemici.

Una volta varcato il cancello, vedrete il Brother 1 e un Kontrollpunkt (punto di controllo). Dovrete aprire l'ingresso al punto di controllo in modo da poter scivolare nella prigione ed evitare lo Zerstorer di alto livello a guardia della zona. Anche se siete al livello 25, probabilmente avrete problemi con questo Zerstorer, in quanto si tratta di un modello di livello IV o V. Cercate dunque di sgattaiolare di soppiatto, in modo da non farvi notare.

Una volta aperto il punto di controllo, potete scivolare attraverso il cancello e scendere nella prigione. Seguite il waypoint fino a raggiungere una serie di doppie porte che conducono a un'area di accoglienza.

La vostra strada verrà bloccata e vedrete un waypoint che conduce in una cabina di sicurezza vetrata. Per entrare nello stand dovete solo guardare in alto. Potete saltare sul metal detector e il ventilatore a soffitto davanti alla cabina, quindi balzare verso la passerella sopra. Nelle vicinanze troverete un condotto che vi condurrà nello stand. Una volta nello stand, tutto ciò che dovete fare è andare nella stanza vicina per trovare il Laserkraftwerk sul tavolo. A questo punto non vi resta che raccoglierlo.

Segnaliamo che con il Laserkraftwerk potrete distruggere qualsiasi porta, cassa o altro metallo con la piccola icona laser su di esso. Ciò vi consentirà di accedere alle aree precedentemente inaccessibili.

Per saperne di più sul nuovo FPS di MachineGames, non dimenticate di leggere la nostra recensione di Wolfenstein: Youngblood.