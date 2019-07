Wolfenstein Youngblood: Video Recensione del nuovo sparatutto Bethesda

Anticipata dal video di lancio di Youngblood e da una lunga serie di interviste e anteprime che hanno contribuito ad alimentare le attese degli appassionati, l'avventura delle figlie gemelle di Blaszko entra finalmente nel vivo con la commercializzazione del nuovo Wolfenstein su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Così come ci spiega in maniera egregia Francesco Fossetti nella nostra recensione di Wolfenstein Youngblood, il progetto di MachineGames e degli studi Arkane non deve essere considerato come uno spin-off marginale all'interno della serie Wolfenstein, ma un titolo degno di rappresentare appieno la visione e il linguaggio ludico di questa saga FPS.

Il lavoro svolto dalle software house incaricate da Bethesda di dare forma a questo titolo costituisce anzi un appuntamento fondamentale per l'intera epopea sparatutto di Wolfenstein, un prodotto sperimentale e incentrato sul gioco cooperativo collocato cronologicamente molti anni dopo gli eventi dell'ultimo episodio. I fan si troveranno quindi di fronte ad un eccezionale supplemento, importantissimo per lo sviluppo del racconto e per il futuro del brand.

Date perciò un'occhiata alla nostra Video Recensione di Youngblood e fateci sapere se vi unirete alla battaglia delle figlie di B.J. Blazkowicz o se, magari, lo avete già fatto approfittando dell'avvenuta commercializzazione del titolo su PC e console.