Wolfenstein Youngblood: i voti della stampa internazionale sono positivi

Wolfenstein Youngblood è arrivato ieri su PC e oggi sulle altre piattaforme, ed oltre alla nostra recensione di Wolfenstein Youngblood, sono online anche i primi voti della stampa internazionale, che premiano tutto sommato il lavoro di Bethesda.

Ecco dunque i voti elargiti dalle principali testate giornalistiche internazionali che si occupano di videogames, anche se mancano all'appello diversi siti visto che sono stati segnalati alcuni ritardi nell'arrivo dei codici review:

VG247 – "uno spin-off non del tutto ai livelli dei giochi precedenti"

IGN – 6.5

PC Gamer – 79/100

Game Informer – 8.5

Destructoid – 6

Guardian – 4/5

COGconnected – 69/100

Worth Playing – 8

Attack of the Fanboy – 3/5

TrustedReviews – 4/5

XGN – 8

I cambiamenti proposti dal gioco sembrano dunque essere stati apprezzati: per la prima volta il protagonista non sarà B. J. Blazkowicz essendo il titolo ambientato nel futuro, ma le sue figlie gemelle, che tenteranno di liberare Parigi dall'occupazione nazista.

La presenza di due personaggi ha portato a un cambio radicale nel gameplay, dato che Wolfenstein Youngblood si propone come un'esperienza co-op, anche se è giocabile in single-player con l'intelligenza artificiale che controllerà l'altra sorella. Per approfondire ulteriormente potete dare un'occhiata al trailer di lancio di Wolfenstein Youngblood.

Voi che ne pensate? Avete già messo le mani sul gioco? Siete d'accordo coi voti diffusi nelle scorse ore?