Wolfstride, Per Aspera, Gori, Star Renegades: nuovi giochi svelati al Guerrilla Collective

Dopo la scorpacciata di World Premiere della giornata inaugurale del Guerrilla Collective, la seconda puntata dello show digitale legato al Summer Game Fest 2020 ha alzato il sipario molti videogiochi originali.

Oltre ai già trattati Source of Madness, The Eternal Cylinder ed Eldest Souls, il nuovo spettacolo organizzato dagli autori del Guerrilla Collective ha permesso agli spettatori dell'evento di conoscere molti altri videogiochi. Eccovi allora un breve riassunto dei titoli più interessanti che sono stati mostrati durante lo show:

Wolfstride - OTA IMON Studios firma un'avventura strategica intrisa di elementi ruolistici che ci proietta in una dimensione fantascientifica dominata da giganteschi mech. Il nostro compito è quello di impersonare un ex membro della Yakuza che, costretto all'esilio, si reinventerà come pilota di robot Wolfstride per competere nelle sfide pseudo-eSport del torneo Ultimate Mech.

Tutti i giochi presentati sono previsti al lancio su PC tra la fine di quest'anno e la prima metà del 2021: come per tutti gli altri titoli indipendenti annunciati al Guerrilla Collective, l'eventuale arrivo su console dipenderà dal successo conseguito in ambiente PC.