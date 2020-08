Wonder Boy: Asha in Monster World annunciato per PS4 e Nintendo Switch

I produttori di ININ Games e gli autori di Studio Artdink annunciano ufficialmente Asha in Monster World, il nuovo capitolo della storica serie action adventure di Wonder Boy.

L'annuncio dello sviluppo del nuovo atto della serie di Wonder Boy è accompagnato dalla promessa della pubblicazione del primo video gameplay durante l'Awesome Indies, l'evento digitale previsto per sabato 29 agosto come parte della programmazione della Gamescom 2020.

La protagonista del titolo sarà Asha, la guerriera già interpretata dagli appassionati di questa serie in Monster World IV nel 1994: insieme alla buffa creatura volante Pepelogoo, la nostra intrepida alter-ego dovrà imbarcarsi in una nuova avventura per fronteggiare l'ennesimo gruppo di mostri che, guidate da un misteriosa entità malvagia, minaccia di far piombare nel caos il suo mondo.

Al progetto collaboreranno anche diversi autori dell'originario Wonder Boy, come il papà della serie Ryuichi Nishizawa, il compositore Shinichi Sakamoto, il character designer Maki Ōzora e il chief creative officer Takanori Kurihara. Il sequel di Wonder Boy The Dragon's Trap sarà disponibile nel 2021: nel momento in cui scriviamo, le uniche piattaforme su cui il titolo vedrà la luce sono PlayStation 4 e Nintendo Switch.