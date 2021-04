Wonder Boy Asha in Monster World in azione: gameplay trailer per l'avventura nostalgica

I giocatori più nostalgici potranno presto tornare ad esplorare i meandri della serie Monster World, con l'arrivo su console e PC di Wonder Boy: Asha in Monster World.

La produzione offrirà al pubblico un'occasione per (ri)scoprire Wonder Boy IV, titolo esordito sul mercato videoludico nell'ormai lontano 1996. Portata in occidente dal publisher ININ Games, l'edizione rimasterizzata non offrirà solamente un comparto grafico e tecnico completamente rinnovato, ma anche alcune meccaniche di gioco inedite. Asha e Pepelogoo si ritroveranno ad esplorare insieme scenari invasi dal ghiaccio, fortezze e canyon battuti dalle tempeste.

Per presentare il nuovo mondo di gioco, il team di sviluppo ha pubblicato un gameplay trailer inedito di Wonder Boy: Asha in Monster World. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre uno scorcio su quelle che saranno le principali caratteristiche della produzione, destinata a raggiungere i cataloghi di PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Alla guida del progetto troviamo il creatore originale della serie, Ryuichi Nishizawa.

Ricordiamo che il team di sviluppo ha già confermato la data di uscita di Wonder Boy: Asha in Monster World per il mercato giapponese. Il gioco esordirà nel Sol Levante a breve, nello specifico il prossimo 22 aprile, mentre gli appassionati del Vecchio Continente dovranno attendere ancora qualche tempo.