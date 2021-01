Wonder Boy Asha in Monster World ha una data di uscita

Il publisher giapponese G Choice ha annunciato che Wonder Boy Asha in Monster World sarà disponibile in Giappone dal 22 aprile su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, il lancio in Occidente è atteso per i primi mesi dell'anno.

In Giappone Wonder Boy Asha in Monster World sarà disponibile in formato fisico unicamente su Nintendo Switch in edizione Standard e Special, quest'ultima include due artbook e una copia del gioco, oltre ad un una confezione da collezione con artwork esclusivo.

In Occidente ININ Games pubblicherà invece l'edizione fisica sia su PS4 che su Nintendo Switch. Wonder Boy Asha in Monster World è l'edizione rimasterizzata di Wonder Boy IV, uscito nel 1994 e sviluppato con la supervisione di Ryuichi Nishizawa, creatore della serie originale, insieme a Shinichi Sakamoto (colonna sonora), Maki Ōzora (character design) e Takanori Kurihara (direzione creativa).

Wonder Boy Asha in Monster World includerà anche l'originale Monster World IV sulla cartuccia per Nintendo Switch e come digital download su PlayStation 4. Wonder Boy 4 è stato pubblicato solamente in Giappone su Mega Drive ed è dunque completamente inedito in Occidente, dove arriverà per la prima volta quest'anno con la remastered Asha in Monster World.