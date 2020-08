Wonder Boy Asha in Monster World: il gameplay reveal svela la grafica 3D!

I ragazzi di Studio Artdink e ININ Games sorprendono il pubblico della Gamecom 2020 pubblicando il gameplay reveal di Wonder Boy Asha in Monster World che testimonia la presenza di scenari e personaggi renderizzati in 3D.

Il trailer propostoci nel corso dell'Awesome Indies dal team di sviluppo diretto da Ryuichi Nishizawa mostra infatti la presenza di ambientazioni completamente tridimensionali e, con esse, anche i modelli poligonali della protagonista Asha e di tutti gli altri elementi che andranno a comporre la scena ingame. L'esperienza ludica del titolo, comunque, rimarrà ancorata alla tradizione, con dei livelli a scorrimento e delle fasi action da fruire rigorosamente in 2D.

La sorprendente scelta compiuta da Studio Artdink e ININ Games, come prevedibile, ha determinato una netta divisione nei giudizi espressi dagli appassionati, con tanti messaggi condivisi sui social da parte di chi apprezza questa decisione e di chi, invece, esprime i propri dubbi.

E voi, cosa ne pensate di questo progetto? Ritenete che l'adozione di un motore grafico 3D possa giovare all'esperienza ludica e contenutistica del titolo oppure speravate in una componente grafica decisamente più "nostalgica"? Nell'attesa di leggere i vostri commenti, vi informiamo che Wonder Boy Asha in Monster World arriverà nel primo trimestre del 2021 su PlayStation 4 e Nintendo Switch.