Wonder Boy Asha in Monster World: Pepelogoo in azione nel nuovo trailer

Il publisher ININ Games e lo sviluppatore Artdink hanno diffuso un nuovo trailer per Wonder Boy Asha in Monster World, atteso remake del classico Monster World IV uscito originariamente in Giappone su SEGA Mega Drive nel lontano 1994.

Il nuovo filmato, della durata di circa un minuto si concentra su Pepelogoo, uno dei personaggi principali del gioco nonché spalla della protagonista. Vengono mostrate alcune delle varie interazioni che i due protagonisti potranno effettuare nel corso dell'avventura, collaborando per affrontare ostilità, destreggiarsi tra le piattaforme e risolvere alcuni rompicapi. Il titolo si baserà sulla stessa storia già vissuta nel titolo originale, ma si presenta completamente rinnovato in termini di grafica e sonoro, mescolando grafica 3D in cell-shading con un'azione a scorrimento bidimensionale, in maniera simile a quanto visto nel remake di The Dragon's Trap (per approfondire ecco la recensione di Wonder Boy The Dragon's Trap), uscito nel 2017.

Wonder Boy Asha in Monster World è atteso per il 22 aprile in Giappone. In occidente manca ancora una data d'uscita definitiva, Wonder Boy Asha in Monster World è atteso nel secondo trimestre 2021. Il rifacimento sarà affiancato anche dall'edizione originale del 1994, mai pubblicata in passato sul suolo americano ed europeo. Per i fan della serie si tratterà quindi di un'occasione d'oro per scoprire uno dei più apprezzati platform per SEGA Mega Drive.