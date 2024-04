Wonder Boy Asha in Monster World è in super offerta su Amazon

Amazon sconta l'edizione fisica di Wonder Boy Asha in Monster World per PlayStation 4 e per Nintendo Switch. Il gioco è uscito prima in Giappone e successivamente nel territorio occidentale, esattamente il 28 maggio del 2021.

Vai subito all'offerta Si tratta del remake di Monster World IV, gioco uscito originariamente nel 1994 per SEGA Mega Drive solamente per il territorio nipponico. Sviluppato da ININ Games e STUDIOARTDINK, questa nuova edizione non offre solamente un comparto grafico e tecnico completamente rinnovato, ma anche alcune meccaniche di gioco inedite. Asha e Pepelogoo si ritroveranno ad esplorare insieme scenari invasi dal ghiaccio, fortezze e canyon battuti dalle tempeste.

Wonder Boy Asha in Monster World è acquistabile al prezzo di 18 euro per PlayStation 4 o al prezzo di 23 euro per Nintendo Switch, contiene anche l'originale Monster World IV, sottoforma di codice da riscattare nello Store per la versione PlayStation 4 ed incluso nella cartuccia nella versione per Nintendo Switch. Un bonus davvero gradito per tutti i nostalgici che potranno così mettere le mani anche su uno dei migliori giochi della serie.

Di seguito i link all'offerta per Nintendo Switch o per acquistarlo per PlayStation 4:

Si tratta del prezzo più basso che il gioco abbia mai raggiunto per la console di Sony, con lo sconto del 55% dal prezzo di listino.

