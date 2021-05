Wonder Boy Asha in Monster World: svelata la data d'uscita occidentale su PS4, Switch e PC

Dopo aver provveduto alla commercializzazione in Giappone di Wonder Boy Asha in Monster World, ININ Games e gli autori di Studio Artdink fissano la data di lancio in Occidente del sequel di The Dragon's Trap e, per l'occasione, ne confermano anche l'arrivo su PC.

L'epopea platform adventure di Asha partirà in Europa, Nord America e Australia dal 28 maggio su console, tanto su PlayStation 4 quanto su Nintendo Switch. Il titolo sarà proposto sia in edizione fisica che digitale: la prima sarà proposta al prezzo consigliato di 39,99 euro e comprenderà anche l'originale Monster World 4, mentre la versione digitale sarà venduta al prezzo di 34,99 euro ma senza il bonus del quarto capitolo di Monster World.

Quanto all'edizione PC, gli emuli della protagonista del prossimo capitolo di Wonder Boy dovranno pazientare fino al 29 giugno 2021 prima di immergersi nelle atmosfere dell'esperienza fantasy confezionata da Studio Artdink. Al progetto, lo ricordiamo, hanno collaborato diversi autori dell'originario Wonder Boy, come il papà della serie Ryuichi Nishizawa, il compositore Shinichi Sakamoto, il character designer Maki Ōzora e il chief creative officer Takanori Kurihara. Qualora ve lo foste perso, su queste pagine potete ammirare l'ultimo video nostalgico di Wonder Boy Asha in Monster World.