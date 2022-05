Wonder Boy Collection arriva prestissimo: data d'uscita per PS4 e Nintendo Switch

A pochi mesi di distanza dall'annuncio ufficiale di Wonder Boy Collection , il team di ININ Games torna a mostrare la raccolta in un nuovo trailer dedicato.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato conferma l'imminente debutto della produzione. Il nuovo trailer, infatti, rende noto che Wonder Boy Collection diverrà disponibile entro l'inizio dell'estate, con l'appuntamento in programma per il prossimo venerdì 3 giugno 2022. Attesa dunque decisamente contenuta, con poco più di due settimane a separare il pubblico dall'esordio della raccolta videoludica sui lidi di Nintendo Switch e PlayStation 4 (e ovviamente su PlayStation 5, grazie alle funzioni di retrocompatibilità della console Sony).

All'interno di Wonder Boy Collection, i giocatori troveranno ad attenderli quattro titoli tra i più celebri della saga. Di seguito, la selezione di giochi inclusi:

Wonder Boy : esordito nel 1986;

: esordito nel 1986; Wonder Boy in Monster Land : esordito nel 1987;

: esordito nel 1987; Wonder Boy in Monster World : esordito nel 1991;

: esordito nel 1991; Monster World IV: esordito nel 1994;

Per l'occasione, gli Action RPG saranno proposti ine con alcune feature aggiuntive, tra cui la possibilità di. Presenti all'appello anche una serie di filtri grafici, oltre ad una ricca galleria di artwork. Dopo l' annuncio di Wonder Boy Collection , la riedizione è dunque pronta a raggiungere PS4 e Nintendo Switch.