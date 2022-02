Wonder Boy Collection: la raccolta svelata in anticipo da Amazon UK

Come riportato da Gematsu, Amazon UK ha inserito nel proprio database la raccolta Wonder Boy Collection, ad oggi non ancora annunciato. La collection è pubblicata da ININ Games e dovrebbe arrivare il 22 giugno su PS4 e Nintendo Switch.

L'Entertainment Software Rating Board ha valutato Wonder Boy Collection a inizio mese mentre GameFly aveva aggiunto ai propri listini Wonder Boy Classics nell'ottobre 2020. Ma quali giochi saranno inclusi nella raccolta? Il pacchetto includerà Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy in Monster World e Monster World IV, tutti riproposti con nuovi filtri grafici e opzioni aggiuntive come il riavvolgimento, inoltre non mancherà il museo con artwork e altro materiale dietro le quinte.

Negli anni '80 Wonder Boy ha riscosso un notevole successo diventando per un breve periodo anche la mascotte del SEGA Master System, insieme ad Alex Kidd, l'ultimo episodio della serie è uscito nel 1994 su Mega Drive solo in Giappone, negli ultimi anni Wonder Boy ha vissuto una seconda giovinezza grazie ad una serie di remake e remaster che hanno riportato il personaggio all'attenzione del pubblico.

Questa collection include quattro diversi giochi, indubbiamente una buona occasione per riscoprire le origini di Wonder Boy, restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale del publisher.