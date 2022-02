Wonder Boy Collection è realtà: il reveal trailer mostra la raccolta su PS4 e Switch

A conferma delle anticipazioni dei giorni scorsi sull'arrivo della raccolta di Wonder Boy, ININ Games e Strictly Limited Games confezionano un video per annunciare ufficialmente Wonder Boy Collection, uno scrigno di avventure nostalgiche da riaprire presto su PS4 e Nintendo Switch.

La collezione racchiuderà infatti l'originaria esperienza platform ideata da Escape con la quadrilogia di Wonder Boy (1986), Wonder Boy in Monster Land (1987), Wonder Boy in Monster World (1991) e Monster World IV (1994), sia in edizione fisica che digitale.

La raccolta darà quindi modo ai fan di rievocare il ricordo delle spensierate giornate trascorse in compagnia di Wonder Boy e consentirà ai più giovani di ripercorrere le gesta dell'eroe di questa seminale avventura action-RPG. I quattro storici videogiochi presenti nella collezione comprenderanno dei filtri avanzati, degli shader grafici più evoluti, una funzione per riavvolgere o velocizzare il gameplay e l'opzione per effettuare un salvataggio istantaneo. Non mancherà poi la sempre gradita Galleria Immagini con le illustrazioni, i bozzetti e gli screenshot dei titoli originari.

In attesa di conoscere la data di lancio di Wonder Boy Collection, vi lasciamo in compagnia del video di presentazione e delle prime immagini della raccolta destinata ad arrivare a breve su PlayStation 4 e Nintendo Switch.