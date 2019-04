Wonder Boy: The Dragon's Trap è in arrivo su iOS e Android

Grazie all'incredibile successo riscosso da Wonder Boy: The Dragon's Trap, DotEmu e LizardCube hanno deciso di portare il gioco anche sulle principali piattaforme portatili.

Per celebrare infatti il ragguardevole traguardo delle 500.000 copie vendute, gli sviluppatori hanno annunciato con un breve trailer che l'action-platformer bidimensionale arriverà su Nvidia Shield e su dispositivi iOS/Android a partire dal prossimo 30 maggio. Le nuove versioni del gioco, che avrà un costo di circa 9,00 euro, curate da Playdigious. Per chi non lo conoscesse, il team in questione si è già occupato in passato del porting mobile di titoli quali Teslagrad ed Evoland II. Nell'annuncio delle versioni mobile del gioco è inoltre specificato che chi deciderà di acquistare il titolo su smartphone o tablet non avrà nulla da invidiare a chi l'ha giocato su PC e console, dal momento che potrà godere sin da subito di un'esperienza "premium".

Se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli sul titolo, potete sempre dare un'occhiata alla nostra recensione di Wonder Boy The Dragon's Trap a cura di Giuseppe Arace. Vi ricordiamo inoltre che i responsabili del gioco sono attualmente al lavoro su Streets of Rage 4, di cui è disponibile un nuovo trailer con protagonisti 2 personaggi inediti.