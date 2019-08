Wonder Boy The Dragon's Trap e Automachef tra i nuovi titoli gratuiti di Twitch Prime

Come avviene ormai il primo giorno di ogni mese, il catalogo dei titoli gratuiti per gli abbonati al servizio Twitch Prime si è aggiornato e, questa volta, è possibile aggiungere alla propria libreria anche il recentissimo Wonder Boy The Dragon's Trap.

Tra gli altri titoli che potete riscattare in maniera completamente gratuita troviamo anche Automachef, Mable & The Wood e Pumped BMX Pro. La promozione riguardante questi quattro giochi sarà valida fino al prossimo 2 settembre 2019, giorno in cui verranno sostituiti. Vi ricordiamo inoltre che sono attualmente attive altre promozioni grazie alle quali è possibile ottenere contenuti esclusivi per svariati titoli e, tra questi, troviamo costumi di Apex Legends, pacchetti di FIFA 19 Ultimate Team e uniformi esclusive di The Division 2.

Va inoltre precisato che l'abbonamento a Twitch Prime non richiede pagamenti aggiuntivi per chiunque disponga di un account Amazon Prime. Vi basterà infatti collegare il vostro profilo del celebre negozio online a quello Twitch per poter usufruire immediatamente dei vari benefici.

Nel caso ve lo foste perso, Wonder Boy è in arrivo su iOS e Android e, grazie all'arrivo di iOS 13, potrete giocarlo sia con il controller Xbox one che con quello PlayStation 4.