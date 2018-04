Wonder Boy The Dragon's Trap: disponibile la versione fisica per PS4 e Switch

DotEmu, LizardCube e HeadUp Games annunciano la disponibilità in Europa della versione fisica di Wonder Boy The Dragon's Trap per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Uscito lo scorso anno in formato digitale, il gioco arriva ora anche nei negozi in una edizione che include alcuni bonus fisici.

Wonder Boy The Dragon's Trap è in vendita a 39.99 euro, la versione scatolata include il gioco completo su Blu-Ray o cartuccia, un manuale in stile retrò ispirato a a quello dei giochi per SEGA Master System, colonna sonora (8 tracce) su Mini CD e un laccio per cellulare personalizzato con immagini del protagonista e logo del gioco.

Wonder Boy The Dragon's Trap è il remake di Wonder Boy III The Dragon's Trap, titolo uscito nel 1986 su SEGA Master System, questa riedizione presenta la possibilità di selezionare tra grafica nuova e retrò, inoltre include una colonna sonora rimasterizzata e migliorie al gameplay.