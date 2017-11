Wonder Boy The Dragon's Trap: edizione retail in arrivo in Nord America

Nella giornata di oggiha annunciato che nel corso dei primi mesi del 2018 lancerà in Nord America una versione retail diper Playstation 4 e Nintendo Switch, al prezzo di 39.99 dollari.

L'iniziativa per il momento è confermata unicamente per il mercato americano, noi giocatori europei possiamo solo attendere speranzosi un eventuale annuncio in futuro. Ricordiamo che Wonder Boy The Dragon's Trap è disponibile su Playstation 4, Nintendo Switch e PC Windows, Linux e macOS. Sulle nostre pagine Giuseppe Arace ha premiato il titolo con un 8.5, affermando che "persino a trent'anni dal suo esordio, Wonder Boy è (e rimarrà) un gioco 'meraviglioso'".