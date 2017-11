Wonder Boy The Dragon's Trap uscirà retail anche in Europa su PS4 e Switch

Dopo l' annuncio dell'edizione americana, oggi il publisherha confermato che la versione retail diuscirà anche in Europa su. Un'ottima notizia per tutti i collezionisti.

La finestra di lancio rimane la stessa di quella americana: l'edizione retail di Wonder Boy The Dragon's Trap per PlayStation 4 e Nintendo Switch verrà pubblicata in Europa da Headup Games nel primo trimestre del 2018. A questo punto, per conoscere la data di lancio precisa non rimane che attendere ulteriori dettagli dal publisher.

Ricordiamo che Wonder Boy The Dragon's Trap è il remake di Wonder Boy III, titolo uscito alla fine degli anni 80 su PC Engine, SEGA Master System e Game Gear: a questa pagina trovate la nostra Recensione del gioco.