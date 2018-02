arriverà in Europa in versione retail su PlayStation 4 e Nintendo Switch il prossimo 19 aprile, al prezzo di 39.99 euro, come annunciato dal publisher Headup.

La versione scatolata di Wonder Boy The Dragon's Trap presenta una cover reversibile con artwork in stile retrò per ricordare le copertine dei giochi SEGA Master System, la confezione include inoltre uno strap per cellulare e un manuale cartaceo a colori.

Wonder Boy The Dragon's Trap ha riscosso un notevole successo su PC e console, la versione per Switch in particolare si è dimostrata quella più popolare, con oltre 100.000 download dal Nintendo eShop.