Wonder Boy Universe: Asha in Monster World sarà presente alla GDC?

Nonostante le numerose assenze, visto che Facebook, Sony ed EA non parteciperanno alla GDC, e anche Hideo Kojima ha cancellato il suo intervento alla GDC, non vuol dire che questa non sia comunque una manifestazione importante da seguire.

Stanno girando infatti alcuni rumor, secondo cui soprattutto un certo tipo di videogiocatori nostalgici, potrebbero ricevere una bella sorpresa: stando al programma della manifestazione infatti, tra i giochi presentati dovrebbe esserci anche Wonder Boy Universe: Asha in Monster World.

Non ci sono informazioni relative al gioco, ma stando al nome potrebbe trattarsi del remake di Monster World IV, sviluppato da Studio Artdink, degli sviluppatori già noti per la serie di A-Train, ed alcuni titoli più sperimentali come No One Can Stop Mr. Domino e Aquanaut's Holiday.

Come detto, è difficile che venga fuori qualche informazione prima che inizi la GDC 2020, ma dato che l'apertura è prevista per il 16 Marzo in fondo non manca molto. Nell'attesa, potete giocare al titolo originale sulla versione Mini del Sega Mega Drive.

Sareste contenti di un eventuale remake di Monster World IV?