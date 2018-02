Wonder Festival 2018: nuove statuine per NieR Automata, Metal Gear Solid e altro ancora

In occasione del Wonder Festival 2018 ospitato presso la Makuhari Messe di Chiba, a Tokyo, diversi produttori di action figure hanno mostrato una serie di nuove statuine dedicate a giochi come NieR Automata . Vediamole in alcuni scatti.

Come potete vedere nella galleria immagini riportata in calce alla notizia, durante il Wonder Festival 2018 sono state presentate le nuove action figure di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (realizzate da Gecco e dedicate ai personaggi di Snake, Quiet e Kaz), NieR Automata (dedicata alla protagonista 2B, la statuina è realizzata da Flare), Xenoblade Chronicles 2 (prodotte da Goodsmile Company e dedicate a Mythra e Pyra), Gravity Rush 2 (raffiguranti Kat e Raven, ad opera di Prime 1 Studio) e Valkyria Chronicles (realizzata da Vertex e dedicata a Selvaria).

Al momento non si conoscono particolari dettagli su prezzo o data di lancio delle statuine, ma nel frattempo possiamo ammirarle in questi primi scatti. Cosa ne pensate?