Wonder Woman 2, Guardiani della Galassia 3 e Uncharted - Il film: le news Cinema di ieri

Le novità in merito al progetto sarebbero relative alla villain, che ha quanto pare è sempre più probabile e confermato sarà Barbara Ann Minera, conosciuta come Cheetah. Emma Stone avrebbe rifiutato inoltre il ruolo offertogli dalla produzione, anche se non sono chiare la motivazioni dietro alla scelta dell'attrice. E restando sempre in casa DC giungono nuove curiosità su Batgirl dopo l'abbandono di Joss Whedon, dato che Gail Simone (fumettista DC) avrebbe una grande idee per la sceneggiatura del progetto, che a quanto pare non è più tra le priorità dello studio a causa dei recenti e forse inaspettati problemi.



Passiamo poi dalle parti della Marvel per parlare di Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn, dato che proprio ieri Mark Hamill ha lanciato il suo appello per avere un ruolo nel terzo capitolo delle avventure di Star Lord e company, e chissà che data la sua posizione all'interno dell'Universo di Star Wars il buon Hamill non venga accontentato dalla Disney. A proposito di Star Wars, il romanzo ufficiale avrebbe rivelato nuovi dettagli sul controverso Star Wars: Gli ultimi Jedi, definiti "davvero curiosi".



Curiosità anche sulle attese trasposizioni cinematografiche di Uncharted e The Last of Us, dato che Neil Druckman, creative director di Naughty Dog, avrebbe parlato di entrambi i progetti, appoggiandoli e muovendo al contempo diverse critiche al loro sviluppo. Nuove immagini promozionale, poi, per l'attesissimo Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, immagini che svelerebbero addirittura la presenza di un villain non meglio identificato.



E per finire, sempre ieri è stato rilasciato un nuovo spot di Ready Player One di Steven Spielberg, un primo poster italiano per Ralph Spaccatutto 2 e annunciato inoltre l'arrivo di un reboot cinematografico di Battlestar Galactica, scritto e diretto da Francis Lawrence, regista di Hunger Games.