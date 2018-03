Wonder Woman 2, Loro e Gambit: il meglio della news Cinema di ieri

Tra le più importanti novità di ieri in ambito cinematografico, nella news recap di oggi vi riporteremo le ultime su, sull'atteso Loro die sul travagliato, senza dimenticarci di altri importanti franchise tra i più attesi del momento.

New entry nel cast di Wonder Woman 2

Sapevamo già dell'ovvio e confermato ritorno della bella Gal Gadot nei panni di Diana di Themyscira in Wonder Woman 2 di Patty Jenkins, ma dopo l'annuncio dell'arrivo di Krsten Wiig nei panni della villain Cheetah ecco che ieri è arrivata la notizia che anche Pedro Pascal si unirà al secondo capitolo del franchise inecomic DC. Viene inoltre spiegato che l'attore dovrebbe interpretare un certo Rex, unico personaggio maschile "protagonista" della pellicola.



Secondo trailer ufficiale di Loro di Paolo Sorrentino

A sorpresa, ieri la Universal Pictures ha rilasciato online il secondo trailer ufficiale di Loro, nuovo lavoro di Paolo Sorrentino che sappiamo adesso sarà diviso in due parti: Loro 1 in uscita il 24 aprile e Loro 2 il 10 maggio, a circa due settimane di distanza dal primo capitolo. Protagonista del film sarà Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi, in una sorta di biopic che ripercorrerà la vita di uno degli uomini più importanti (nel bene e nel male) del nostro paese.



Svelata la data d'inizio riprese di Gambit?

Tra i progetti più travagliati e rimandati di casa Fox c'è sicuramente Gambit, il film dedicato al mutante di casa Marvel le cui sorti sono divenuto man mano più incerte col passare degli anni. Omega Underground ha però confermato ieri che lo studio avrebbe previsto l'inizio delle riprese del film per il prossimo 19 giugno a New Orleans, città natale del Gambit dei fumetti. Fissa la data delle riprese, allora, è quasi certo che a breve la Fox annuncerà il nuovo regista del progetto, abbandonato pochi mesi fa da Gore Verbinski. Sarà la volta buona?



Nuovo spot ufficiale per Gli Incredibili 2 della Pixar

Bisognerà attendere fino a settembre per ammirare nuovamente in azione la famiglia Parr, ma nel mentre la Pixar ci delizia con una nuovo spot ufficiale de Gli Incredibili 2 di Brad Bird, sicuramente tra i titoli più attesi dell'anno. Ritorneranno tutti i personaggi conosciuti nel primo capito e ci sarà uno specifico focus su Elastic Girl, mentre una nuova minaccia si abbatterà sulle loro vite.