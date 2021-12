Wonder Woman annunciato ai Game Awards: Monolith in cabina di regia

A sorpresa, Warner Bros. Games ha approfittato del palcoscenico dei Game Awards 2021 per annunciare Wonder Woman, nuovo videogioco con licenza DC Comics sviluppato da Monolith Productions.

L'annuncio è avvenuto attraverso un breve teaser trailer che, oltre a svelare il coinvolgimento degli sviluppatori de La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra, si è limitato a mostrare il modello poligonale dell'Amazzone Diana Prince, con il suo caratteristico costume e il lazo d'oro.

Per il momento, purtroppo, dobbiamo accontentarci: lo scopo dell'annuncio era quello di ragguagliarci sull'esistenza di un videogioco di Wonder Woman in via di sviluppo, pertanto non ci sono state fornite informazioni né in merito alla data di lancio, né riguardo alle piattaforme di destinazione, sebbene le più probabili sembrano essere PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Intanto, godetevi il teaser trailer in cima a questa notizia.