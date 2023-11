Wonder Woman sarà esteticamente simile a Gotham Knights? Nuovi rumor sul gioco WB

Shpeshal Nick sembra sapere qualcosa su Wonder Woman, il nuovo gioco di Monolith scomparso da tempo dai radar ma che potrebbe tornare a farsi vedere a fine anno, in occasione dei The Game Award dell'8 dicembre.

Wonder Woman non sarà un live service, recentemente il publisher ha smentito i rumor emersi nelle scorse settimane, tuttavia il gioco come detto è praticamente scomparso dopo l'annuncio. Shpeshal Nick rivela ora informazioni preziose: al momento Wonder Woman gira a 30fps ma il team sta lavorando anche su una modalità Performance a 60fps, inoltre si parla di "una estetica simile a quella di Gotham Knights, ma probabilmente migliore."

Nel gioco non mancheranno boss, mini boss e scagnozzi vari da eliminare, inoltre ci sarà anche il loot per l'armatura, in maniera simile a God of War. Il jet invisibile verrà utilizzato per il viaggio rapido, inoltre scopriamo che salti, acrobazie e corse veloci sembrano simili a quelli visti in Crackdown. Anche il Lazo della Verità sembra essere stato implementato con successo, infine Nick pensa che il gioco introdurrà anche una sorta di "meccanica della verità" per far confessare i nemici sotto torchio.

La speranza a questo punto è davvero quella di rivedere Wonder Woman ai Game Awards, non manca molto allo show di Geoff Keighley e Warner potrebbe chiudere l'anno mostrando un gameplay del gioco. Il 2023 è stato sicuramente un anno d'oro per Warner Bros grazie ai successi di Hogwarts Legacy e Mortal Kombat 1, il 2024 sarà l'anno di Wonder Woman? Oltre che di Suicide Squad Kill The Justice League, naturalmente.