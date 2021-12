Wonder Woman sarà un gioco open world: ritorna in azione il Nemesis System

In occasione dello show dei The Game Awards 2021, sono giunti sul palco diversi annunci decisamente inaspettati, tra i quali ha trovato spazio anche l'immaginario DC.

Oltre alla presentazione di un nuovo trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League, il palco di Geoff Keighley ha infatti accolto anche il reveal di un videogioco interamente dedicato a Wonder Woman. L'eroina del mondo a fumetti si appresta infatti ad assumere il ruolo di protagonista all'interno dei una produzione firmata da Warner Bros Games e dagli autori della serie La Terra di Mezzo. Dopo L'Ombra della Guerra e L'Ombra di Mordor, il team di Monolith è infatti pronto a raccontare un'avventura con protagonista Diana Prince.



Nonostante il teaser trailer di Wonder Woman non abbia svelato molte informazioni sul comparto tecnico e ludico della produzione, alcuni dettagli diffusi da Warner Bros hanno delineato meglio i contorni del gioco. È stato infatti confermato che Wonder Woman sarà un Action di stampo open world e dalla natura totalmente single player. La vicenda narrata dal gioco, pur includendo ovviamente personaggi parte dell'immaginario DC, sarà completamente originale. In aggiunta, Monolith conferma che il Nemesis System, già apprezzato nella serie La Terra di Mezzo, tornerà in azione anche in Wonder Woman. Gli appassionati possono dunque attendersi un prodotto con forte focus sulle relazioni tra la protagonista e i nemici che le si pareranno di fronte.



Siete curiosi di saperne di più?