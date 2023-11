Wonder Woman di Monolith sarà un gioco live-service? Lo suggerisce un annuncio di lavoro

Da diverso non sappiamo che fine ha fatto il gioco di Wonder Woman sviluppato da Monolith. Il progetto è ancora avvolto nel mistero, ma un indizio sulla sua natura potrebbe essere emerso da un nuovo annuncio di lavoro che sembra suggerire la presenza di elementi live-service all'interno dell'opera.

Nell'offerta di lavoro diffusa da Warner Bros. Discovery si legge che gli sviluppatori sono alla ricerca di un Lead software engineer che preferibilmente abbia "esperienze nella gestione di un gioco o prodotto live-service". A parte questo dettaglio, comunque, nella proposta di WB Discovery non si fa ulteriore menzione di questo tipo di caratteristiche, dunque è ancora presto per avere assolute certezze sull'effettiva natura GaaS o meno di Wonder Woman.

C'è comunque da dire che Warner Bros vuole puntare ai giochi live per il futuro, e questo nonostante il grande successo di produzioni più classiche come Hogwarts Legacy e Mortal Kombat 1. Se davvero queste sono le intenzioni dell'azienda non è allora da escludere che Wonder Woman di Monolith possa seguire per davvero questa strada. Per ora comunque si resta nell'ambito delle ipotesi: annunciato ai The Game Awards del 2021 con un breve teaser trailer, Wonder Woman non si è più mostrato al pubblico in nessuna forma, pertanto i suoi contenuti sono ancora tutti da scoprire.