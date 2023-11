No, Wonder Woman non sarà un gioco live service: Warner Bros. smentisce i rumor

Quando, pochi giorni fa, Warner Bros. ha espresso l'intenzione di trasformare i suoi più grandi franchise in giochi sempre online con elementi live, qualcuno ha temuto che anche il Wonder Woman di Monolith, attualmente in via di sviluppo, potesse fare la stessa fine.

Le preoccupazioni sono ulteriormente aumentate quando, con un tempismo incredibile, il team di sviluppo del gioco ha dato il via la ricerca di una nuova figura lavorativa, un Lead Software Engineer, con esperienza nel supporto di prodotti e videogiochi live service.

C'ha pensato la stessa Warner Bros. a sopire i timori dei giocatori, ai quali in sede di annuncio era stato effettivamente promesso un gioco single player. Con un comunicato inviato alla redazione di IGN USA, un portavoce della compagnia ha smentito definitivamente la presenza di elementi live service mettendo nero su bianco quanto segue: "Wonder Woman è un gioco action adventure single-player ambientano in un open world dinamico. Quest'esperienza in terza persona permetterà ai giocatori di diventare Diana di Themyscira introducendo una storia originale ambientata nell'Universo DC offrendo anche il Sistema Nemesi. Wonder Woman non è progettato per essere un gioco live service".

La questione può dunque definirsi completamente chiusa, adesso possiamo tornare ad attendere la pubblicazione di un nuovo trailer e l'annuncio di informazioni importanti come la data d'uscita. Chissà che tutto ciò non avvenga già tra poche settimane, in occasione della cerimonia dei Game Awards del 7 dicembre...