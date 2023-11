Wonder Woman, tutto quello che sappiamo dai leak: dai 60 FPS allo stile di Gotham Knights

La prossima avventura di Monolith è tornata a far parlare di sé nelle ultime ore: da ciò che è emerso a partire dai nuovi rumor sul gioco Warner Bros, Wonder Woman sarà esteticamente simile a Gotham Knights. Si tratta soltanto di una voce di corridoio rivelata da Shpeshal Nick, ma cosa si conosce finora sul suddetto titolo in via ufficiale?

Tra conferme, indiscrezioni e smentite, come nel caso di Wonder Woman che non sarà un gioco Live Service a detta di Warner Bros, sappiamo che il gioco girerà principalmente a 30 FPS, sebbene sia possibile che giungerà una modalità performance finalizzata al raggiungimento dei tanti ambiti 60 FPS. Ma c'è molto di più: oltre alle già citate informazioni di corridoio per cui il titolo potrebbe avere un'estetica simile ma migliore a quella di Gotham Knights, Wonder Woman avrà un sistema di drop con miglioramento dell'equipaggiamento e delle statistiche. Che l'eroina della DC possa giungere nel mondo videoludico con un progetto dalle tinte ruolistiche?

Mancano ancora troppe informazioni per poter rispondere con assoluta certezza alla domanda di cui sopra, ma dai rumor abbiamo scoperto molto altro: Wonder Woman presenterà boss minori e principali, senza dimenticare la possibilità di viaggiare per il mondo di gioco tramite il Jet invisibile (che farà le veci del fast travel) o correndo e saltando per gli stage realizzati da Monolith. Ad incuriosire, però, è una delle ultime voci riportate dalle indiscrezioni: Wonder Woman userà il lazo similmente a Spider-Man con le ragnatele. Essendo le informazioni non confermate davvero numerose, non ci resta che attendere maggiori comunicazioni ufficiali da Monolith e Warner Bros.