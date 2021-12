Wonder Woman: Ippolita chiede aiuto a Diana nel trailer sottotitolato in italiano

La lunga nottata dei Game Awards della scorsa settimana ci ha regalato anche l'annuncio annuncio di Wonder Woman, nuovo videogioco affidato da Warner Bros. Games nelle sapienti mani di Monolith Productions, che ci ha già consegnato titoli del calibro di La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra.

Il team di sviluppo ha scelto di non mostrarci scene giocate - probabilmente la lavorazione è ancora ben lungi dal potersi definire conclusa - limitandosi a presentare un teaser trailer che ha confermato l'esistenza del progetto e ci ha mostrato l'eroina di DC Comics in tutto il suo splendore. Quest'oggi vi riproponiamo il filmato, impreziosito tuttavia dai sottotitoli in lingua italiana. In questo modo anche chi non mastica bene la lingua di Shakespeare potrà comprendere le parole pronunciate da Ippolita, che si vede costretta a chiedere aiuto alla figlia Diana a causa di una nuova minaccia in arrivo sulle coste di Themyscira. Godetevelo in apertura di notizia, buona visione!

Wonder Woman è ancora privo di una data d'uscita, in compenso in un'intervista post-Game Awards Monolith ha meglio delineato il progetto, descrivendolo con una produzione action open world interamente incentrata sul single player, impreziosita dall'apprezzato Nemesis System già visto ne La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra.