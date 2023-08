Wonder Woman, il videogioco WB alla Gamescom? Artwork avvistato su LinkedIn

Sono trascorsi quasi due anni dalla presentazione del primo teaser trailer del nuovo videogioco di Wonder Woman, ma l'avventura DC è ancora avvolta dal mistero.

In seguito al reveal del titolo, gli autori di Warner Bros non hanno infatti condiviso ulteriori dettagli con il pubblico. Alla vigilia della Gamescom 2023, tuttavia, si riaccendono le speranze dei fan di Diana, che potrebbe tornare a fare la sua apparizione in occasione della fiera di Colonia. Un avvistamento realizzato su LinkedIn ha in particolare riacceso i riflettori sull'enigmatico videogame dedicato a Wonder Woman.

Sul proprio profilo, James Philip Gentile, responsabile delle sessioni di motion capture di Monolith Productions, ha infatti pubblicato un artwork dedicato proprio all'eroina DC. Il concept, che vi riportiamo di seguito, non ha mancato di attirare la curiosità del pubblico, che ora si chiede se l'avventura supereroistica non sia per caso destinata ad apparire sul palco di Colonia. Al momento, ovviamente, nessuna conferma ufficiale in merito da parte di Warner Bros, ma l'attesa per saperne di più sarà molto breve, con l'Opening Night Live della Gamescom in programma per martedì 22 agosto.

Atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, Wonder Woman proporrà dialoghi generati in maniera procedurale, in un open world forgiato tramite il Firebird Engine.