Wonder Woman: WB Montreal è al lavoro sul gioco insieme a Monolith Games

Nell'arco degli ultimi mesi si è parlato molto di Wonder Woman e di come il gioco sarà esteticamente simile a Gotham Knights. Mentre Monolith Games continua a lavorare nelle retrovie al progetto dedicato all'eroina più popolare del DC Universe, sopraggiungono delle novità relative a Warner Bros Games Montreal e al suo coinvolgimento nello sviluppo.

A distanza di circa tre mesi dalle informazioni rivelate dai leak sul gioco di Wonder Woman, ecco che Warner Bros Games Montreal ha ufficializzato che lavorerà attivamente al gioco. Tale notizia è stata scoperta grazie all'ultimo annuncio pubblicato dal team di WB per la ricerca di un Development Artist. Nel dettaglio, all'interno della suddetta comunicazione viene riportato quanto segue: "il suo primo incarico sarà quello di lavorare a stretto contatto con il nostro team e supportare Monolith Productions nel suo gioco Wonder Woman".

Il team di Gotham Knights contribuirà allo sviluppo di Wonder Woman, il che spiega le somiglianze tra i due progetti a cui i leak alludevano. Nonostante questa novità, però, non è ancora chiaro in che modalità il Development Artist contribuirà al supporto di Monolith, così come non si conoscono tali dettagli per Warner Bros Games Montreal nel suo insieme. In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda e sullo stato dei lavori targati Monolith Games, non ci resta che attendere i primi aggiornamenti ufficiali su quanto fatto dietro le quinte.