Wordle su Game Boy e Analogue Pocket: ecco il clone del puzzle game del momento

La straordinaria popolarità di Wordle spinge un collettivo di sviluppatori amatoriali a realizzare un clone mobile del puzzle game di Josh Wardle compatibile con Game Boy e Analogue Pocket.

Il rompicapo acquistato dal New York Times riceve così il suo primo "trattamento underground" con Wordle Game Boy, una versione non ufficiale del passatempo digitale tra i più popolari di questo inizio 2022.

Il porting amatoriale di Wordle per Game Boy e Analogue Pocket, la retroconsole che sta andando a ruba, ripropone la medesima esperienza di gioco del titolo originario. Esattamente come per il puzzle creato dall'ingegnere informatico statunitense Josh Wardle, anche Wordle Game Boy invita gli utenti a indovinare la parola nascosta nella tabella 5x6, seppur con tutte le limitazioni rappresentate dalla ridotta gamma cromatica dello schermo della storica console portatile di Nintendo.

L'autore di questo progetto indipendente, il programmatore Stacksmashing, ha deciso di condividere questo progetto come un file .ROM da poter fruire anche online tramite un emulatore o un browser, ma trattandosi di un clone preferiamo non pubblicare ulteriori indicazioni o link.

Nota bene - La notizia viene riportata per dovere di cronaca e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.