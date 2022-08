World Championship 2022, Pikachu avvistato a Londra: al via i Mondiali Pokémon!

Avevamo già avvertito tutti i PokéFan della penisola, ma ora è tempo di celebrare ufficialmente l'avvio dei Pokémon World Championship 2022, pronti a mettere in atto una (pacifica) invasione di Londra.

Alla vigilia della manifestazione, che si protrarrà tra giovedì 18 e domenica 21 agosto 2022, Pikachu è infatti stato avvistato nei principali punti di riferimento di Londra. Prima volta per una capitale europea, la metropoli britannica è pronta ad accogliere i migliori giocatori di Pokémon di tutto il mondo. Contendenti, spettatori e appassionati si raduneranno nei prossimi giorni presso la location del London ExCeL.



Per l'occasione, The Pokémon Company ha stretto una collaborazione con il Transport for London: una partnership che ha condotto ad un restyling speciale delle cabine della London Cable Car! Nell'attraversare il Tamigi tra la penisola di Greenwich e i Royal Docks, sarà possibile salire a bordo di nuove cabine, ognuna delle quali decorata a tema con i 18 diversi tipi di Pokémon: Normale, Fuoco, Acqua, Erba, Elettro, Ghiaccio, Lotta, Veleno, Terra, Volante, Psico, Coleottero, Roccia, Spettro, Drago, Buio, Acciaio e Folletto. Entrambi i terminal della cabinovia manterranno lo stile Pokémon per il periodo compreso tra 17 e 23 agosto, "con tante sorprese Pokémon per i passeggeri e opportunità di scattare foto indimenticabili".



Sul fronte delle competizioni in programma per il Pokémon World Championship 2022 di Londra, ricordiamo che i migliori giocatori di Pokémon si sfideranno nei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in Pokkén Tournament DX, Pokémon UNITE e Pokémon GO. In palio, oltre al titolo di Campione del Mondo, un montepremi complessivo di oltre 1.000.000 di dollari (oltre 800.000 sterline). I risultati della competizione sanciranno individueranno inoltre i destinatari degli inviti per i Campionati del Mondo 2023.



I fan presenti a Londra potranno inoltre visitare il Pop-Up Store del Pokémon Center, che resterà aperto per tutta la durata dei Campionati Mondiali Pokémon 2022, con una serie di prodotti esclusivi realizzati espressamente per i Campionati Mondiali Pokémon 2022.