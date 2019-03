World Cyber Games: il ritorno delle uniche Olimpiadi di cui il gaming ha bisogno

Nato nel 2000, il "World Cyber Games" (WCG) è stata un'istituzione per il gaming competitivo. Essendo stato uno dei primi e più grandi tornei internazionali dell'epoca, il WCG è universalmente considerato come le uniche, vere Olimpiadi dei Videogiochi.

Ora, dopo qualche anno di assenza dalle scene, il WCG farà il suo grande ritorno. Ufficialmente intitolato "WCG 2019 Xi'an", l'evento principale del torneo si terrà presso il Qujiang New District a Xi'an, in Cina, dal 18 al 21 luglio.

I titoli annunciati per il WCG di quest'anno sono i seguenti: Warcraft 3 (in Cina il leggendario RTS di Blizzard va ancora molto forte), Hearthstone, Clash Royale, Honor of Kings (o Arena of Valor per noi occidentali), DOTA 2 e Crossfire (sparatutto). Le registrazioni per il WCG sono ufficialmente aperte e le qualificazioni online sono già iniziate. Le domande per partecipare ai preliminari nazionali possono essere fatte tramite il sito web ufficiale dei World Cyber Games.

Intanto, in allegato alla notizia potete vedere l'evocativo video di annuncio della nuova edizione dei WCG, con alcune leggende del passato.