World End Syndrome arriva in primavera su PS4 e Nintendo Switch

In occasione dell'ultima edizione dell'Anime NYC, gli autori nipponici di Arc System Works hanno ribadito la volontà di portare in Occidente la loro ultima, intrigante avventura grafica, World End Syndrome.

In base alle dichiarazioni diffuse sulle pagine del proprio profilo Twitter ufficiale dalla software house di Yokohama rinomata anche dal pubblico europeo e nordamericano per i suoi picchiaduro arcade come BlazBlue, Guilty Gear e l'ultimo Dragon Ball FighterZ, il progetto di World End Syndrome dovrebbe approdare su PlayStation 4 e Nintendo Switch nel corso della prossima primavera. Non sappiamo, però, se nella sola versione digitale scaricabile da eShop e PlayStation Store o se potrà essere anche acquistata in edizione retail su entrambe le piattaforme.

La versione occidentale del titolo, logicamente, verrà completamente tradotta in inglese, anche se non è esclusa la presenza del doppiaggio originale in giapponese (con sottotitoli in inglese e, si spera, in italiano) per coloro che, magari, preferiscono affrontare l'avventura nell'idioma originale.

Per quanto riguarda le dinamiche di gioco e l'esperienza narrativa, le uniche informazioni offerteci dal team giapponese sono quelle estrapolabili dal trailer di presentazione di metà giugno, nel quale ci vengono promessi dei dialoghi a scelta multipla capaci di esaltare le diverse sfumature caratteriali dei personaggi, un comparto grafico particolarmente curato e un canovaccio narrativo che, seppur frivolo nelle apparenze, sarà abbastanza profondo e longevo.

Speriamo quindi di tornare al più presto ad occuparci di World End Syndrome per approfondire gli aspetti legati alla giocabilità, alla storia e al ruolo ricoperto da ciascun protagonista di questa avventura grafica in salsa jappa per PS4 e Nintendo witch.