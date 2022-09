World of Anterra: svelato il GDR ispirato a Skyrim e Zelda A Link to the Past

Con i fan di videogiochi in pixel art che attendono con impazienza di scoprire se Terraria 2 è davvero in sviluppo, il team di 81Monkeys pizzica le corde della nostalgia degli appassionati di action GDR a 16-bit svelando World of Anterra, un'avventura ispirata a TES V Skyrim e Zelda A Link to the Past.

Attraverso la scheda aperta su Kickstarter per lanciare una raccolta fondi che ha già superato ampiamente l'obiettivo minimo, gli sviluppatori non si nascondono e descrivono World of Anterra come "uno Skyrim in pixel art", con tante attività da svolgere all'interno di una mappa liberamente esplorabile.

L'approccio non lineare adottato per il canovaccio narrativo e la progressione delle missioni della campagna principale si rifletterà in tutti gli altri aspetti dell'opera, dalle routine comportamentali dei personaggi secondari alle sfide da affrontare in un mondo che cambierà in funzione delle proprie scelte.

Gli sviluppatori promettono inoltre di integrare un sistema di combattimento fluido e reattivo, con attività da completare sia da soli che in cooperativa. Non mancheranno poi dei minigiochi 'casual e social', oltre agli immancabili segreti da scoprire acquisendo armi, equipaggiamenti, abilità e manufatti con cui abbattere i nemici più pericolosi ed esplorare aree altrimenti inaccessibili. Il tutto, nella veste grafica di un titolo che pescherà a piene mani dalle avventure ruolistiche per console a 16-bit sia nella ricostruzione delle ambientazioni che nello stile scelto per i singoli elementi dell'interfaccia.

Il lancio di World of Anterra è previsto nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Cosa ne pensate di questo titolo? Fatecelo sapere con un commento dopo aver dato un'occhiata alle immagini e alle scene di gameplay che trovate in calce e in cima alla notizia.