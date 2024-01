World of Demons: l'action PlatinumGames lascia Apple Arcade, scomparirà per sempre

A tre anni di distanza dall'approdo di World of Demons nel catalogo di Apple Arcade, i vertici di Platinum Games ci informano che a breve l'action adventure abbandonerà il servizio in abbonamento della casa di Cupertino, un addio doloroso poiché il titolo non sarà più accessibile su nessuna piattaforma.

Con un messaggio di poche righe condiviso sulle pagine del sito ufficiale di Platinum Games, la software house giapponese spiega infatti che Worlds of Demons lascerà Apple Arcade il 18 gennaio di quest'anno e che, dall'1 febbraio, non sarà più possibile effettuarne il download su dispositivi iOS.

Il team di Osaka preferisce non condividere ulteriori dettagli sulle cause di questo delisting da Apple Arcade, limitandosi a ringraziare i fan per il supporto offerto in questi anni e a preannunciarne, appunto, l'imminente abbandono dal servizio: ciò significa che sarà impossibile accedervi su qualsiasi altra piattaforma, proprio in ragione della sua esclusiva iOS.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che World of Demons è un action che catapulta gli appassionati del genere in una dimensione ispirata ai miti, alle leggende e al folklore giapponese, con i giocatori chiamati ad assumere il ruolo di un samurai alla guida di un esercito di demoni Yokai. Tra le altre peculiarità del progetto, è poi impossibile non citare il lavoro svolto da PlatinumGames nel servirsi della tecnica del cel-shading per emulare i paesaggi e i personaggi stilizzati delle xilografie Ukiyo-e. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra recensione di World of Demons.