World of Demons, sorpresa: l'action di Platinum Games è disponibile su Apple Arcade

Dopo un silenzio mediatico su World of Demons durato quasi tre anni, gli autori di Platinum Games lanciano a sorpresa l'action fantasy su sistemi iOS e lo rendono subito disponibile "gratuitamente" per gli abbonati ad Apple Arcade.

L'ultima fatica digitale degli autori di Bayonetta e del futuro Babylon's Fall catapulta gli appassionati di action adventure in una dimensione soprannaturale ispirata ai miti e alle leggende del folklore giapponese.

Gli utenti devono assumere il ruolo di un samurai alla guida di un esercito di demoni Yokai come fedeli servitori. Lo stile grafico adottato dagli sviluppatori nipponici è simile a quello di capolavori come Okami e sfrutta la tecnica del cel-shading per emulare i magnifici paesaggi e personaggi stilizzati che contraddistinguono le xilografie Ukiyo-e.

L'avventura tratteggiata da PlatinumGames trae forza dal suo comparto grafico e artistico per ricreare a schermo dei combattimenti particolarmente intensi, pieni di combo e di tecniche da padroneggiare incrociando il cammino del proprio samurai con quello delle creature e degli altri personaggi prima di giungere alle porte della dimora del temibile Shuten Doji, il malefico signore di tutti gli Oni. In cima e in calce alla notizia trovate le immagini e il video gameplay di World of Demons per Apple Arcade.