World of Den-On-Bu è il nuovo progetto NFT di Bandai Namco

Bandai Namco Japan ha annunciato il lancio di World of Den-On-Bu, una nuova piattaforma NFT sviluppata in collaborazione con Gaudiy, azienda giapponese specializzata nella creazione di contenuti basati sulla Blockchain.

World of Den-On-Bu è parte di un progetto più ampio a tema musicale, il funzionamento in realtà non è ben chiaro ma Bandai Namco ha iniziato a distribuire sui social dei codici per riscattare NFT audio da ascoltare su World of Den-On-Bu, inoltre in futuro verranno aggiunti nuovi contenuti e si parla anche di show dal vivo e altri eventi live.

Il progetto World of Den-On-Bu nasce nel 2020 con l'obiettivo di creare personaggi e idol in stile anime legati al mondo musicale, alla piattaforma collaborano musicisti e DJ giapponesi specializzati nella produzione di musica elettronica e non solo.

Molte compagnie giapponesi si stanno avvicinando al mondo degli NFT e se PlatinumGames si è detta contraria all'adozione di NFT, Konami ha guadagnato 140.000 dollari dalla vendita degli NFT di Castlevania, messi in vendita per festeggiare i 35 anni della saga vampiresca.

Anche Square Enix è interessata a NFT, Blockhain e Metaverso anche se per il momento non ci sono piani concreti a riguardo e l'azienda sta studiando soluzioni adatte per abbracciare questo business nel migliore dei modi e senza snaturare la propria filosofia.